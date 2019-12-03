修例風波：段崇智出院復工　稱過去數周對「中大人」很艱難

早前入院的中文大學校長段崇智今日(3日)發表公開信，指中大過去幾星期，校園發生一連串衝擊事件，對「中大人」而言是非常艱難的一段日子。信中指，他於上月16日抱病入院，幸無大礙並已大致康復，現已繼續投入工作。為審慎起見，校方已委託獨立認可實驗室，在校園不同地點抽取空氣、水質及環境表面樣本。各項樣本經專業人員收集後，已立即送往化驗，而化驗結果將會陸續公布。

段又謂，因外界非常關注近幾星期的校園情況，在上月15日，因應校園的緊急狀況及安全隱憂，他曾發出公開信呼籲當時仍留在校園的所有人士離開。而事件最終在不同領域、不同崗位的員工及校友的協助下得以平息，並向所有受影響的員生致歉。

他續指，盼望校園盡快得以修復，各大學成員的安全與健康得到保障。校方已暫時關閉2號橋一帶受影響最嚴重的環迴東路及附近辦公室，只讓提供緊急或必要工作的人員及汽車通過。為加強保安，校園各出入口實施了臨時出入管理措施。

另外，段在信中指，大學相關部門在巡查及評估風險後，已安排前線同事進行清理及修復，包括修補路面、清除障礙物及雜物、在政府部門協助下處理危險品、移離及修理損毀校巴及公務車輛等。而校方亦為員工安排了安全及健康防護工作坊，講解校園清理工作的注意事項，並提供合適的防護裝備及工具。