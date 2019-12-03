政Whats噏：保安小組正副主席選舉　爆歧視孕婦言論

立法會保安事務委員會今日(3日)晏晝舉行特別會議，繼續進行正副主席選舉事宜，開了3次會都仲未選晒正副主席就爆出涉嫌歧視孕婦嘅事件。早前曾經投訴被議員何君堯「洋腸論」侮辱嘅議員毛孟靜喺討論副主席人選期間，懷疑歧視孕婦、被林健鋒提名選副主席嘅議員容海恩(Eunice)，毛孟靜話Eunice自己承認下個月就要生產，放產假起碼放「前4後6」，完全唔能夠接受，佢仲叫Eunice撤回選副主席嘅提名。

Eunice就話議員無產假，而自己無講過要放「前4後6」，由於佢需要開刀產子，所以要用1個月時間休養，Eunice認為如果係尊重女性嘅話，都要畀返時間佢休息，相信主席會作出相應安排協調，唔會阻礙成個會議流程，將唔方便減到最低。毛孟靜就問「叫佢休息點會係侮辱? 」又批評Eunice低智商。Eunice就覺得毛孟靜嘅言論冒犯緊孕婦嘅基本權利。

至於主席一職就由議員鄭松泰、林卓廷、陳志全等12位泛民議員同建制派唯一代表、議員陳克勤角逐。委員同候選人喺接近個半鐘頭嘅發言同互相質詢後，陳克勤獲22票，擊敗只得13票嘅范國威，成功連任主席，委員會經過3次會議後終於可以順利選出主席。

議員鄭松泰話，當特首解釋或指明一個地方唔適合作羈留用途，係一個不尋常嘅政治表態，佢哋曾經要求到新屋嶺扣留中心考察，但畀政府拒絕，佢話謎團亦會令政府無辦法解釋疑案，詢問如果陳克勤當選後，會唔會安排議員到新屋嶺考察。

議員林卓廷就話，社會上出現矛盾，警隊執法備受質疑，不斷以「大話冚大話」，縱容黑社會喺「721元朗襲擊事件」中襲擊市民，陳當選主席後會唔會加開會議或者喺未來幾次會議入面，傳召保安局局長李家超同警務處處長鄧炳強盡快就所有重大質疑逐一解畫。

陳克勤回應話假如自己當選主席，會將個人政治立場「擺埋一邊」，畀唔同政治立場嘅同事表達睇法，會參考同事意見後先至決定係咪去新屋嶺參觀，亦承諾會邀請警務處處長到委員會，匯報罪案數字，同時亦可以喺會上討論警務問題。