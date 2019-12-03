優化網站內容　加強版東網將登場

「上東網，知天下」。東方報業集團網站《on.cc東網》立足香港，一秒通全球華人。邁向新一年，東網再獻新猷，將重新調配人手，進一步優化網站內容，強化視頻製作、新聞直播、即時新聞內容，為讀者打造最強資訊平台。換上新裝的加強版東網，預計於本月下旬強勢登場，屆時「電視」版面將改做「視頻」，以全新面貌繼續走在最前，緊貼局勢報道最快、最新、最現場的新聞資訊。而為了配合資源調配，東網新聞台將於本月6日停止播放。

東網不斷革新，提升讀者瀏覽體驗，自反修例風波爆發至今，一直緊守崗位、無畏無懼，全程貼身報道最新消息，憑藉拚搏表現，深受各界愛戴，不但吸引港人，更吸引關注本港局勢的全球海外華人收看。

東網現正密鑼緊鼓籌備下一輪革新，加強版的東網，將透過高質素視頻，帶領讀者全方位接觸新聞時事。為配合資源調配，「新聞台」版面將於本月6日收起。