港大總監徐詠璇升任協理副校　校方遲5個月公布

香港大學管理層再有人事變動。港大副校長(大學拓展)田之楠今日(3日)向師生及校友發電郵公布，港大發展及校友事務部總監徐詠璇獲晉升為協理副校長(發展及校友事務)，電郵指徐早於7月1日已獲得委任，為期3年。

信件指出，隨着發展及校友事務日益重要，徐詠璇一直長時間在港大服務，專職於大學發展及行政，並於社會科學學院任教。港大發言人回覆指，協理副校長的職位一向由校內人員兼任，發展及校友事務部總監徐詠璇將兼任協理副校長(發展及校友事務)職務，協助副校長(大學拓展)制訂大學的長遠發展策略和推行方案。至於為何延至5個月後才公布委任，消息人士指，委任及公布均屬行政安排，過往亦曾有協理副校長並非委任後即時公布。

徐詠璇曾捲入港大2011年發生的8.18事件，時任國務院副總理李克強訪校擔任百年校慶嘉賓，當時保安安排引起極大爭議。8.18調查報告披露，徐詠璇提出把主要捐贈港大的富商安排坐在首兩行，大學最高層沒有異議，雖然報告指有關安排不當，令典禮偏離港大向外展示學術成就的原意，但無提出要懲處徐詠璇。