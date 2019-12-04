警方東九龍打擊無牌電動車　34歲男子涉駕電動滑板車被捕

吐露港花園對開單車徑前晚(2日)發生無牌電動車奪命車禍。東九龍總區交通部特遣隊昨日（3日）晚上進行打擊無牌電動車輛行動，針對區內違法使用無牌電動車輛的情況。警員在牛頭角承啟道及沐泰街交界，發現一名34歲姓莊本地男子駕駛一輛懷疑電動滑板車，遂上前截查。經初步調查後，莊涉嫌駕駛未有登記車輛、駕駛時沒有有效駕駛執照、沒有第三者保險而使用車輛及駕駛時沒有戴上認可防護頭盔被捕，現正被扣查，有關的電動滑板車已被送往車輛扣留中心作進一步檢查。

警方提醒市民，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在行人道或單車徑上使用，在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例，市民切勿以身試法。

前晚(2日)8時許，一名34歲姓游男子相約2名男工友踏電動滑板車，3人由馬鞍山欣安邨出發，打算往大埔。一行人途至大埔吐露港花園3區對開單車徑時，游疑自炒倒地頭部重創，血流披面陷入昏迷，工友即時報警並上前查看其傷勢，陪伴在旁人士打氣道：「保持清醒呀，救護車就快到」。救護員接報到場，為事主施行心外壓急救，並把他送往醫院搶救，惜終告傷重不治。

警方新界北交通部意外調查隊正跟進意外原因，初步不排除事發時有人無戴頭盔。現場消息稱，死者任職地盤工人，其後腦有傷勢，右手及右膝分別有1厘米擦傷。據知，其同行工友在場助查期間，聲稱是首次踏電動滑板車，詎料發生意外。

電動滑板車等電動可移動工具屬於「汽車」，惟運輸署不會為它們登記及發牌，在道路或私家路上使用未經登記的汽車，可能違反《道路交通條例》及《簡易程序治罪條例》，前者最高可處罰款1萬港元及監禁12個月，後者可處罰款500港元或監禁3個月。