城大研觸覺電子皮膚　為義肢者帶來新觸感

于欣格（前排左）指「皮膚集成的觸覺介面」系統可應用於社交媒體及電子遊戲，亦可幫助義肢使用者。（城大提供）

觸覺感應技術用途愈來愈廣泛，香港城市大學與海外跨院校團隊最近成功研發出一套「皮膚集成的觸覺介面」系統，通過緊貼皮膚的無線致動器「電子皮膚」，將能源轉換成機械動能，把觸覺刺激傳送到人體，除了可幫助義肢使用者感受外在環境，亦可應用於社交媒體及遊戲娛樂上。

城大這套以皮膚為媒介的虛擬現實（VR）和擴增現實（AR）系統，聲稱是可媲美真皮膚的電子皮膚，運用結構力學將700多個功能組件組成厚度小於3毫米的柔韌皮膚器件，可直接結合到穿戴衣物上。團隊指出，與市面上同類設備相比，該系統較輕及較薄，緊貼皮膚，且不需要電線和電池，而是以無線射頻供電，使用者更自由靈活。

城大生物醫學工程學系助理教授于欣格表示，目前虛擬與擴增現實技術主要通過視覺和聽覺刺激來創造體驗，但相比眼睛和耳朵，皮膚是人體面積最大的感官系統，透過觸覺感應外界環境，效果更好。他又說，這項研究不單可應用於社交媒體及電子遊戲，亦可幫助義肢使用者透過觸覺感應外在環境，提供反饋，甚至擴展到臨床醫學應用的相關虛擬場景。研究最近於國際知名科學期刊《自然》發表。