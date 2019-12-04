東方日報A1：栗戰書指維護國家安全　對港澳要求一樣

香港反修例爭議持續半年未平息，香港三權即行政、立法及司法被指未有盡責止暴，全國人大委員長栗戰書在人大常委會紀念澳門實施《基本法》二十周年座談會上指，澳門歷任特區行政長官和政府主要官員，立法機關、司法機關主要負責人都由愛國者出任，特區管治團隊中關鍵崗位牢牢地掌握在愛國者手中，真正實現以愛國者為主體的澳人治澳；他又對澳門提出四點希望，包括落實並維護中央的全面管治權，及繼續建立健全維護國家安全機制。他隨後「脫稿」主動提及香港，指香港特區也要好好領會中央精神及憲法，「同時有些工作，中央對香港澳門的要求也是一樣的」。有學者指有關言論儼如「借澳隔空批港」，反映香港三權無力止暴，畏首畏尾兼無膽量解決亂局。

是次座談會於北京人民大會堂舉行，栗戰書、主管港澳事務的國務院副總理韓正、中共中央政治局委員楊潔篪、國務委員兼外長王毅、公安部部長趙克志等出席。

栗戰書在會上發表約四十五分鐘講話，指回歸廿年來，澳門特區全面貫徹實施澳門《基本法》各項規定，堅守「一國」之本，善用「兩制」之利，是繁榮穩定根本，早在二○○九年，澳門特區制訂了《維護國家安全法》，在兩個特區中率先落實《基本法》第二十三條規定的憲制責任；而於二○一六年十一月，人大常委會對香港《基本法》第一百零四條作出解釋後，澳門特區未雨綢繆，「主動修訂立法會選舉制度，增加『防獨』條款，明確規定參選人必須擁護澳門《基本法》、效忠澳門特區」。

為確保一國兩制不變形及不走樣、全面準確有效實施澳門《基本法》，栗戰書強調要繼續建立健全維護國家安全的制度機制，要以澳門《基本法》廿三條規定為重點，堅決防範和遏制外部勢力干預澳門事務和進行分裂、顛覆、滲透及破壞，同時建立並強化與特區維護國家安全任務相應的執法力量；他又盼望，澳門公職人員既要做知法、懂法的模範者，又要做守法的實踐者。

座談會尾聲時，栗戰書沒有按講稿發言，指自己講的都是澳門，包括中央全面管治權和澳門高度自治權的關係，香港特區也要很好地領會中央精神，領會憲法、中央全面管治權和高度自治權的關係，同時在有些工作方面，中央對香港及澳門的要求也是一樣。

同場的港澳辦主任張曉明發言時表示，澳門特區行政、立法及司法機關自覺尊重中央對特區的全面管治權，正確處理涉及中央與特區關係的重要問題，自覺維護特首的權力和權威，在特首領導下依法行使職權，確保行政、立法機關既互相配合又互相制約，同時又確保司法機關獨立行使司法權。

多名香港政界人士及學者均認為，中央官員重申一國兩制下中央的全面管治權言論，明顯「講畀香港特區政府聽」，尤其在維護國家安全問題上，香港回歸廿二年在廿三條立法上仍毫無寸進。時事評論員陳雲生指，中央官員的言論明顯是暗諷香港特區政府做得不夠好，畏首畏尾，無心為廿三條立法。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強分析，中央官員有關言論有聚焦維護國家安全問題意味，底因是香港於以上問題至今仍未有寸進，及至過去半年的反修例示威，示威者以「光復香港，時代革命」為口號，甚有奪取中央管治權的含義。他認為，假如香港已就廿三條立法，香港特區可運用該法例向示威者發出警告，增加阻嚇性，局面或可受控。

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