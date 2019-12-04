綠色先鋒：海岸清潔俠　生態導賞結合淨灘

本港坐擁不少風光怡人的沙灘，然而部分滿布垃圾，不但有礙觀瞻，更隨時影響海洋生態。有見及此，有本地環保組織定期舉辦活動，除招攬市民到訪有生態或保育價值的沙灘淨灘，更加入生態導賞元素，希望加深參加者對海岸生態的認識，將環保理念帶回日常生活。

「其實好多沙灘都有特別嘅生態價值，例如呢度可以搵到石蠔、藤壺等，亦都有較少見嘅荔枝螺；沙灘對出水道更有機會見到中華白海豚添！」11月中旬的下午，雖然頂着烈日，仍無阻約10名大人細路來到屯門龍鼓灘，參加由環保組織「愛‧珊瑚」舉辦的「海岸清潔俠」活動。在開始清潔前，負責生態導賞的阿良先講解當地生態獨特之處，各人專心聆聽，小朋友更是雀躍，「點解嘅？」「有蟹呀！」提問與驚嘆之聲此起彼落。

淨灘部分以比賽形式進行，參加者分成兩人一組，由大人與小朋友拍檔，分數則按檢獲的垃圾類型及數量計算。義工一聲令下，各組即跑往沙灘各處撿拾垃圾。除了常見的膠水樽、煙頭外，更有尼龍袋、衣物，甚至是寫有簡體字的洗衣粉及牙膏包裝。有小朋友發現藏於沙底下的大型舊魚網，需要與大人合力才能抽出。短短半小時後，各組合共拾得逾3大袋垃圾。比賽雖有勝負，但更重要是為保護海洋出一分力。

「無諗過喺沙灘會執到呢啲嘢！」於比賽中獲勝的Aggie坦言，今次是第一次參加淨灘活動，雖然眾人撿到的垃圾量算不上驚人，卻出現很多不應存在於沙灘上的東西。她表示，日常生活會盡量減少浪費，經過今次活動後更會提醒身邊人關注環保，「如果大家繼續唔理，最終受害嘅隨時會係自己。」

阿良指，岸上的鬼網有機會纏住海洋生物令牠們死亡；膠粒被魚或浮游生物誤食後，更有機會循食物鏈進入人體，可見海洋垃圾與市民非常切身。組織義工宛兒則表示，大部分本地生產的海洋垃圾都來自日常生活，如外賣包裝盒、即棄餐具等，希望透過舉辦同類活動，令參加者減少於生活上用膠，「特別係即棄塑膠，最好可以做到我哋嘅口號咁：『一膠都唔用』！」

「愛‧珊瑚」由一群關注本港海底生態的人士於2016年初成立，該組織其後獲環境及自然保育基金、環境運動委員會資助，先後推出「海岸清潔俠」及「水底清潔俠」活動。其中，水底清潔俠會帶領參加者潛入海底，清理垃圾之餘，亦可欣賞香港水底的美態。至於海岸清潔俠活動，組織一般會選擇較少人前往的非公眾泳灘，如屯門龍鼓灘、西沙企嶺下等。

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