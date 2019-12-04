探射燈：中小企支援措施　審批慢難救火

柯創盛認為，金錢支援對中小企而言只是「有好過冇」，更重要是盡快讓市面回復平靜。

反修例風波席捲全城，中小企首當其衝。面臨經營困難，政府先後推出多項支援中小企業措施，但有商戶直言相關措施無助紓困，亦有立法會議員呼籲政府認清首要任務，盡快讓市面回復平靜。

政府早前宣布，在中小企融資擔保計劃下，新增90%信貸擔保產品，又提高最高貸款額達600萬港元且可分5年歸還等措施，希望能助中小企化解銀根緊絀的難題。然而，有於旺角經營零售商店的店主直言，相關措施並無作用，因現時生意嚴峻得每日只有數百元收入，認為只有市面回復平靜才能讓中小企走出困局。

立法會議員柯創盛認為，金錢支援對於中小企而言當然是「有好過冇」，但政府首要任務還是要盡快讓市面回復平靜，否則市民消費意欲繼續低沉，無法令中小企生意有起色。此外，柯又認為政府要加快相關款項審批程序，讓資金能盡快到達中小企手中，亦要保持與無論任何立場的各界人士溝通，為回復社會安寧尋找出路。

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