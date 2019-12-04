探射燈：暴亂未平　消費欲低　商戶聖誕不快樂

臨近聖誕節，本港市面卻零氣氛。反修例風波影響下，消費信心跌至谷底，大型商場取消聖誕裝飾，商戶對市道不抱期望；原本是全年最旺的節日，餐飲業預計生意至少下跌20%，單月跌幅或會達35億港元，酒吧業界坦言處於「捱打」狀態，恐觸發裁員倒閉潮，今年難有快樂聖誕。

「商場裝唔裝飾應該都冇分別，熟客都唔敢嚟，生意跌咗50%，聖誕都唔敢諗。」沙田一個商場飾品店店員坦言，因區內多次發生衝突，人流大減，商場今年毫無節日氣氛可言。往年11月初不少商場已粉飾得美輪美奐，惟今年在沙田、觀塘、旺角及大埔等大型商場內，均未見有聖誕裝飾，中環更有商場表明原定布置因社會事件取消，有外國旅客直言節日氣氛大減。

12月本應是餐飲業全年最旺的月份，今年多間酒店的聖誕自助餐反而提供折扣優惠吸客。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，鑑於過去數月的情況，預料今年聖誕生意肯定大不如前，以往業界於該月的生意會有10%至15%的升幅，料今年同期可能倒跌20%至25%，單月跌幅或會達35億港元。他又指早前旅發局提出向港人及旅客推廣消費，惟難以肯定相關措施成效，更不敢奢望政府可助業界度過難關。

「我間（酒）吧生意都跌咗30%，生意會唔會好轉就好難講，盡力做啦。」香港酒吧業協會副主席錢雋永表示，業界靠萬聖節和聖誕節賺錢，惟過去半年業界都處於「捱打」狀態，生意下跌約20%至30%，萬聖節已不見起色，聖誕節亦難望有佳音。錢又指，該會約有300間酒吧會員，大多都要「諗計」催谷生意，例如多舉辦活動和提供折扣，否則有機會裁員。

立法會飲食界議員張宇人表示，業界在過去數月生意下跌20%至30%是「基本」情況，不少商戶生意更下跌一半。雖然傳統上12月至明年2月是收入高峰期，3個月的生意額可佔全年收入總額的一半，然而現時均不感樂觀。張希望業主能主動減租，政府盡力止暴制亂，讓市面盡快回覆平靜。

新鴻基地產發言人表示，旗下商場今年會繼續安排適切的節日推廣活動。然而，在保障顧客、租戶及員工安全的大前提下，今年的聖誕布置計劃將會稍作調整。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！