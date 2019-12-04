Dr.東：神經肌肉病者堅持工作　冀證明自身能力

神經肌肉疾病嚴重患者往往會失去活動能力，甚至需靠呼吸機維生，但有患者即使不良於行仍堅持工作，冀向外界證明殘疾人士的能力。社會企業「資訊科技易達協會（AIDA）」贊助人謝俊謙指，殘疾人士尋找工作時，經常遇到僱主的偏見、交通，以及培訓等問題，但他們其實是尚未開發的人力資源，往往比普遍人更用心工作，亦更珍惜他們擁有的機會，希望企業可考慮聘請傷殘人士，讓他們在職場上發光發熱。

現年36歲的盧兆豐六歲時被確診肌肉營養不良，導致肌肉快速退化及消瘦，自12歲起便要以輪椅代步，20多歲便需以呼吸機維持生命，起居飲食亦要由專人照顧，但他並無自怨自艾，反而加入神經肌肉疾病資訊平台「肌智網絡」，成為幕後開發團隊。

兆豐體力有限，無法每天往返公司上班，對現時的工作感到相當滿意，因他只須在家使用電腦登入公司系統便可開始工作，而他更多次提前完成所負責的工序，屢受上司及客戶的讚賞，他說：「最開心係覺得可以向其他人展示自己嘅工作能力！」另外，脊髓肌肉萎縮症（SMA）患者周佩珊去年成為可用新藥的患者之一，她表示用藥一年後身體有明顯進步，「可以食到嘢，打字快咗好多」，她坦言最高興是可以進食不同食物，現時更可以與好友一邊看戲，一邊吃薯片。

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