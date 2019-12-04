東鐵太和站列車故障　行車時間一度多15至20分鐘

【07：24】港鐵表示，早前太和站事故已經處理好，列車服務逐步改善。大學站的復修工作仍在進行中，東鐵線整體行車時間仍然會較平日長4至8分鐘。乘客請為行程預留充裕時間。

--------------------------------------------------------------

今日(4日)清晨6時許，東網讀者爆料指港鐵東鐵線粉嶺站往紅磡方向，職員廣播因有列車故障，列車服務受阻近10分鐘後回復正常。東網正向港鐵了解事件。有讀者表示，約於早上6時20分，一列往紅磡方向東鐵，駛經太和站時疑出現故障，無法繼續前行，及至6時45分左右，列車被拖走後，服務逐漸回復正常。

港鐵表示，由於太和站有列車故障，以及大學站的復修工作仍在進行中，東鐵線列車服務有以下安排 :

紅磡站至大埔墟站，每10分鐘一班；

大埔墟站至羅湖站，每20分鐘一班；

大埔墟站至落馬洲站，每25分鐘一班；

列車維持不停大學站。

東鐵線整體行車時間會較平日長15至20分鐘，班次亦會較平日疏落。預計進入車站及於月台候車的時間會較長，乘客請為行程預留充裕時間，並考慮使用其他交通工具。