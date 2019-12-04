網民熱話：阿婆茅招逼大肚婆讓座　關愛座「論資排輩」？

只要繳付車資，車廂座位人人可坐，不過老人家是否可優先坐關愛座？近日一名阿婆乘坐港鐵時，就被指強行坐在已坐有小朋友的關愛座上，令旁邊大肚婆被迫起身讓座。其後有同車男子看不過眼，與阿婆據理力爭，最終一眾乘客「聲討」阿婆：「恃老賣老」。

相信是涉事的大肚婆Yan Yan近日於Facebook群組發文，稱搭港鐵時遇上超無理阿婆，一開頭質疑自己「坐緊佢個位」，然後竟然「一嘢坐落嚟個細路女度，逼到我起身」。從貼文短片中可見，阿婆已成功「佔領」座位。貼文更指阿婆：「仲要鬧個小朋友毋須要座，鬧家長識唔識讓座。」事主雖然身懷六甲，無奈下惟有起身讓座。

事情至此尚未完結，有同車乘客看不過阿婆行徑，出言斥責阿婆。誰知阿婆並不服輸，反指男子「欺負老人家」，但隨即遭人反駁：「你老人家大晒，人哋都要讓你」，阿婆一時語塞。其後其他乘客加入「聲討」阿婆：「七十歲大晒？」對方即稱：「大過你哋細路哥」，至片段末雙方仍在爭吵。

阿婆的行徑惹起眾怒，有人狠批：「人哋大肚都唔讓，淨係識聲大夾惡，恃住自己大晒？」有人則諷刺：「咁鍾意坐咪坐的士囉。」亦有留言稱，許多老人家實際上仍然身強力壯，未必真的有需要座位：「呢啲老人家，一開門搶位嗰陣，爆發力仲勁過劉翔。」

網民有話說：

Kimi Wu：恃老賣老就係呢種人

Huki Chan：咁好中氣就唔好扮老到行唔到

Ng Yuklung：有冇規定優先座唔畀人坐㗎？我有畀車錢喎。

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