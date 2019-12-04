耗7000萬元重建南丫島北角碼頭　議員質疑效益

立法會工務小組委員會今早(4日)召開會議討論重建南丫島北角碼頭工程，涉款7240萬港元，及興建鯉景道綜合大樓分區圖書館及安老院舍、長洲社區會堂暨民政諮詢中心和擴建九龍城區海心公園，合共涉款逾11億港元，2項議案均在不記名投票下獲通過，將交予財務委員會審議，當中議員毛孟靜倡把3幢建築物的議案分開表決。

議員許智峯稱北角碼頭僅有1條持牌渡輪航線營運、21艘船提供服務，質疑用逾7000萬港元重建是否符合成本效益及設計配套是否足夠，另亦提及應趁機開展南丫島生態旅遊，如加裝更多指示牌，方便行山人士。議員鄭松泰關注新碼頭能否抵擋強颱風。當局表示碼頭設計已考慮巨型颱風的吹襲威力，相信有足夠抵禦力。

至於擴建海心公園，議員陳凱欣及譚文豪關注公園日後不准任何單車及滑板車進入，惟近年附近新樓宇有不少年輕家庭居住，小朋友欠缺玩耍空間，需彈性處理，民政事務局副局長陳積志解釋九龍城區不乏單車徑，另議員何君堯提議在海心公園加建寵物活動空間的臨時動議，獲得通過。