放寬首置按揭保險　1個月批出1300宗申請

為協助首次置業人士，政府早前放寬由香港按證保險有限公司提供的按揭保險計劃的樓價上限。財經事務及庫務局今(4日)回覆立法會議員質詢提到，由10月17日至11月22日約一個多月期間，按證保險有限公司共批出約1300宗申請，當中超過90%為首次置業人士。

按揭保險計劃放寬的樓價上限，其中首次置業人士借取而合資格受保的九成按揭的物業價格上限由400萬元提升至800萬元，合資格受保的八成按揭的物業價格上限由600萬元提升至1,000萬元。

財庫局指，雖然按保計劃的物業價格上限有所調整，借款人申請按保計劃仍需符合特定的合資格準則，包括供款入息比率為50%，及需要繳交額外的保險費用以緩解風險。按證保險公司對申請敘造超過八成按揭保險的借款人，設有額外合資格準則要求，包括申請人必須為首次置業及固定受薪人士。

該局強調，物業市場的波動受許多不同的因素影響，按證保險公司會密切監察物業市場狀況，適時檢討計劃成效。

金融界議員陳振英認為首置人士購買樓宇經驗少，擔心他們抵受樓市逆轉的能力較低，首置的九成按揭上限800萬元或屬過高，影響生活質素，促當局檢討及跟進壞帳問題。