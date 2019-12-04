14歲女童涉非法集結　與另案合併轉介區院

8月中旬紅磡發生衝突，其中2名男女被控非法集結罪，案件今(4日)在九龍城法院提訊。2名被告暫時毋須答辯，本案將與另一宗涉及同日紅磡衝突的案件合併，並轉介至區域法院審理，案件押後至12月27日，期間被告獲准保釋。

被告分別為14歲女童，及報稱學生的19歲男子唐健龍。他們均被控在8月11日於紅磡道、德安街及德民街一帶，與男子張漢東及姚子浩，及其他不知名人士參與非法集結。控方申請將本案與張及姚案件合併處理。裁判官原將案押後至12月20日，即與另一案再訊日子相同，惟男被告需外遊，經協調後將再訊日子定於12月27日，屆時處理轉介事宜。辯方需於12月17日或之前，以書面形式通知法庭，有否反對合併。

2名被告獲准保釋，期間需守宵禁令，保釋金為4000港元，其中男被告需於出境前48小時，提交額外2萬港元保釋金，返港後可取回該款項。

庭上男被告的律師投訴，指被告曾在警車及會見室內遭警員用拳頭打頭部2至3下，將他的頭部撞向枱面及玻璃窗，接見律師後才獲准到醫院治療。

至於張及姚的案件早前已經提訊，他們除被控非法集結外，張另被控於8月11日，在上址管有炸藥，即氯酸鉀和氯化銨的混合物；襲擊警員盧振業；管有彈射器連彈珠、一把刀和一個錘。姚另被控於同日，在上址管有一個投射器和一支雷射筆。