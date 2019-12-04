港航主席向員工承諾明發薪　並有足夠資金營運

主席侯偉向員工發內部通告指，員工上月的薪金將在明日發放。

香港航空因財政不穩面臨釘牌，公司主席侯偉今(4日)向員工發出內部通告，指股東及管理層重視空運牌照局對港航附加的新條件，經過緊急磋商後，已經形成滿足規管要求的資金注入方案，員工的上月薪金將在明日(5日)發放，資金到賬後各項服務都可回復正常。

通告提到，早前受旅行需求及收入下降影響，現金流告急，限制和影響一些正常服務，今後公司將繼續以精細化管理，加強整固計劃，提升經營收益。港航發言人表示，各有關持份者，包括股東、管理層尤為重視，經過緊急磋商後已經初步形成滿足規管要求的資金注入方案。

空運牌照局日前要求香港航空牌照附加2項牌照新條件，要求在本周六(7日)或以前，確保注入牌照局訂定的資金及保持現金至該局訂定的合理水平，否則可撤銷或暫時撤銷牌照。

民航工會昨(3日)與港航行政總裁孫劍鋒會面後，得悉近3000名員工中40%人未出11月糧，港航努力尋找其他資金改善財務，承諾準時出糧及不會裁員，有信心度過今次危機。

空運牌照局回覆指到目前為止，牌照局沒有收到香港航空就局方於本月2日對其牌照附加兩項新條件的任何回覆。運房局認為香港航空必須盡最大努力在限期前符合牌照局的要求，並有責任為其在營運上的不同情況，包括不能預見的情況作好充足準備。若港航因不同原因不能繼續營運其航班，港航必須根據機票條款為乘客作出合適安排。