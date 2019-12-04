催淚煙污染空氣　羅致光稱燒烤產生二噁英更高

近月警方多次施放催淚彈驅散示威者，不少人關注催淚彈或釋出二噁英，令本港空氣污染惡化。勞工及福利局局長羅致光今早(4日)在立法會上回應議員質詢時，提到根據文獻資料，燃燒一般垃圾和路邊的膠欄杆所產生的二噁英，相比燃燒其他東西是數以百倍計，故催淚煙所產生的二噁英絕無僅有，十分之低，甚至燒烤所產生的二噁英遠高於催淚煙。

警方施放催淚彈時，曾攻入護理安老院和長期護老院的範圍，民主派議員關注政府會否跟進，及向安老和康復單位提供支援。議員朱凱廸提到勞工處曾在立法會上承諾製作安全指引，但有傳聞指因政治壓力，勞工處擱置計劃。

多名建制派議員提到示威者也有焚燒雜物，陸頌雄關注焚燒雜物時會否釋出有毒物質，會否影響市民出行，政府如何善後。

羅致光解釋，當局若知悉安老院附近有催淚煙，會主動向相關院舍了解住客和員工情況，提醒負責人要特別留意體弱人士。根據食衞局及醫管局資料，沒有收到曾接觸催淚煙人士投訴身體受嚴重影響的報告，而食物及環境衞生署製作指引時曾徵詢勞工處意見，但羅未有正面回應勞工處是否擱置製作安全指引。

另外，食物及衞生局回覆立法會書面提問指，食環署在路面情況容許下，盡快提供街道潔淨服務，增加清洗受影響街道的次數，以徹底清洗催淚彈殘留物。環保署已分析自今年6月至今曾施放催淚煙地區附近空氣監測站錄得的粒子數據，沒有發現異常。相反有個別日子因有縱火令附近監測站錄得懸浮粒子濃度，有數小時上升至高於當天正常水平2倍。

該局提到，有關近期在理工大學校園的示威活動，康樂及文化事務署早前已在香港科學館和香港歷史博物館採取措施，包括與機電工程署協調預先關閉冷氣機鮮風閘，減少館外情況影響館內的空氣質素。康文署在博物館休館期間，曾清潔場地以及安排機電署清洗或更換冷氣系統隔濾網，確保館內環境狀況適合公眾參觀，兩館現已重新開放。