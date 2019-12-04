修例風波：鄭文傑回港後　無要求進一步協助

英國駐港總領事館前職員鄭文傑今年8月被指涉在內地嫖妓遭當局行政拘留，其後他接受外媒訪問聲稱，在拘留期間遭到國安人員虐待逼供。保安局局長李家超表示，內地當局已表示當事人因涉嫖娼而被行政拘留15天，期間內地機關依法保障了當事人的各項合法權益。

李家超書面回覆立法會議員提問時指，入境處8月9日接獲當事人家屬求助後，已立即透過駐粵辦了解及跟進事件，並已按家屬意願提供適切的協助及意見，警方亦接獲當事人家屬報案，案列失蹤人口處理。當事人8月下旬獲釋回港後，再沒有向港府表達需要進一步求助。李續稱，港府一向重視香港居民在境外被拘留或監禁的個案，及關注他們的合法權益，身在境外的香港居民必須遵守當地法規，港府不會亦不宜干預屬當局在管轄範圍內的執法行動。

議員又問及高鐵西九龍站內地口岸區的執法數字，李家超指有關數字及個別案件屬內地管轄區事務，不屬特區事務，特區政府沒有資料。另外，根據香港與內地相互通報機制，今年首10個月，內地通報單位作出了799次有關香港居民被採取強制措施的通報，當中涉及611名香港居民，有關涉嫌罪行包括吸毒、詐騙及走私等。