發展商捐地　陳帆允同步建過渡屋及公屋

政府早前提出活化工廈措施，容許工廈改裝為過渡性房屋，並成立專責小組協助由民間主導的短期措施，但政府遲遲未有交代有關細節，多位立法會議員今早(4日)在立法會口頭質詢期間，要求政府提供數據及建議政府公布過渡性房屋規劃進程。

議員葉劉淑儀稱先前有發展商暫時捐出43萬呎土地，政府有意在該地興建過渡性房屋，但她指出過渡性房屋始終只屬過渡，質疑為何不直接興建公營房屋。議員吳永嘉稱，政府早前表示沒有收到工廈業主申請工廈改裝申請，質問政府有否檢討有關政策。

運輸及房屋局局長陳帆指，2018年6月已經成立有關專責小組，將會倡議、協助民間團體落實活化工廈項目及開展工程，相關工廈改裝後，每次租期不超過5年，續期為5年一次。他又指發展商捐出的土地會透過多渠道安排，政府會同時建設過渡性房屋與公營房屋，形容為兩條腿走路加快建設時間，但他稱現時有26萬戶家庭輪候公屋，需要短時間內有合適居所，因此2至3年內可建成的過渡性房屋極其重要。

陳帆指政府正與2名工廈業主商討，並在財政上提供補償，確保工廈改裝後收支平衡，包括改裝後對每一個住宅單位提供55萬港元贊助。他表示工廈規劃設計有局限性，但在不違反安全和衞生準則下，將會彈性處理及做出補償，如照明度不足，政府將會提供人工照明等措施。他又稱，現時已經建成622個過渡性房屋單位、900多個正在籌建、4000多個正在規劃。