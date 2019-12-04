監躉議員嘆獄中填器官捐贈卡難　陳肇始允與懲教商討

香港近年大力推廣器官捐贈，食物及衞生局局長陳肇始今午(4日)在立法會上表示，截至今年11月，《中央器官登記名冊》登記人數有超過31萬人，在《主題性住戶統計調查》則推算有超過150萬人願意在離世後捐出器官，反映大部分人未有將信念轉為行動。

議員邵家臻提到在赤柱監獄服刑時，有囚友反映想填寫器官捐贈卡但遭拒絕，需要自行寫信向衞生署申請，甚至引述有懲教署職員指「你想攞依張卡就等於自殘，要鎖喺水飯房」，建議政府應向囚友派發器官捐贈卡，及解決以電話核實身份的問題。

議員陳振英表示，在2016年時政府曾成立器官捐贈委員會，公務員通訊有呼籲器官捐贈，認為公務員系統可作示範作用，關注政府會否再向公務員推廣。

陳肇始表示，衞生署持續舉辦針對不同團體的器官捐贈活動作宣傳，過去曾在工展會、書展作宣傳，亦在入境處換領智能身份證中心派駐人手作登記，自本年初開始至今已有9000人登記，未來會在不同地點繼續宣傳登記名冊。有關囚友方面，她表示會與懲教署相討，在推廣器官捐贈時考慮便捷方法。

至於有港人在內地輪候接受器官捐贈事宜，陳肇始表示有關安排須符合內地法規和程序，如要設立機制是超出醫管局法定職權範圍，執行上很難釐清醫管局和個別臨床提供者之間的法律責任。