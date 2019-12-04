王志民指港暴力罪行　撼動憲法及基本法制定的憲制秩序

有團體今日(4日)舉行國家憲法日座談會，中聯辦主任王志民指，憲法是國家的根本法，具有最高法律地位及效力，是一國兩制實踐和特別行政區的根和源，離開憲法，法治核心價值就無從談起。

王志民列出三點，包括堅定維護憲法，全面準確落實一國兩制方針，強調香港特區不存在脫離憲法的法制；堅定維護憲法與基本法的尊嚴和權威，是市民安居樂業的根本保障，若憲政秩序遭破壞，社會需付出代價，紛爭不止；堅定維護憲法與基本法的秩序，支持特首帶領特區依法施政。

王又形容，過去五個多月是「太平山下不再太平」，又指持續的激進暴力犯罪行為嚴重踐踏法治和社會秩序，直言是撼動憲法及基本法制定的憲制秩序。

同場的特首林鄭月娥亦指，自六月以來香港面對前所未有的衝擊，出現了極大的紛爭和暴力的行為，強調政府目前最重要的工作是止暴制亂，盡快恢復社會秩序。她又稱，希望社會明白一國兩制在國家制度治理體系中有特殊重要地位，市民須共同維護一國為本、尊重兩制的差異，亦必須清楚了解，一國是實行兩制的前提和基礎。