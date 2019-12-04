修例風波：被控者10%未成年　近40%報稱學生

修例風波持續近半年未平，截至11月28日共有5889人被警方拘捕，當中921人案件正進行司法程序、33人案件已完成司法程序，有人因同時干犯刑事毁壞、襲警及非法集結，分別就各項控罪被判入獄2星期、4個月及8個月，部分刑期同期執行，總刑期為監禁10個月。另亦有未成年人士因干犯「在公眾地方管有攻擊性武器」及「有意圖而管有攻擊性武器」，被判入更生中心，羈留期介乎3至9個月之間。

保安局局長李家超書面回覆議員提問時指，在被落案控告的人士當中，有102人在18歲以下，佔總被控人數約10.9%；362人報稱學生，為總被控人數約38.6%。3905人正保釋候查。另外，截至11月21日被捕的5856人中，年紀最小只有11歲，被捕人士最多介乎21至25歲，有1388男439女，其次為18至20歲，有886男306女；同日則有220人獲無條件釋放。資料顯示，根據警方本周一(2日)公布數字，被捕人數至當時已達5947人。

另外，截至11月29日，有共483名警務人員在行動中受傷，職級由警員至總警司。李家超指警員受傷原因包括被暴徒投擲汽油彈燒傷；淋腐蝕性液體灼傷；被毆打或咬傷；被磚頭、鐵棒、木棍、石塊等硬物所傷；被利刀、鎅刀、弓箭等利器所傷；以及被丫叉、彈弓等改裝武器所傷。有警務人員至今因受傷而未能返回工作崗位。