涉落藥非禮女生表證成　男網友辯稱整件事「係一個局」

女學生與男網友一同「唱K」，稱期間飲了一杯參蜜後感乏力，見到自己被非禮後便失去知覺。男網友面對的施用藥物以獲得或便利作非法的性行為及非禮兩罪，今(4日)在區院被裁定表證成立，而管有第一部毒藥罪則只就指控他管有13片昔多芬的部分被裁定表證成立。

已婚被告鄭棨語(29歲)早前報稱在學校任職圖書館助理，今出庭自辯時指現時無業，去年6月中透過Instagram的「ptgf(兼職女友)」廣告標籤找到女事主X而互相認識，X曾向他指她的收費為每小時600港元。兩人同年7月相約會面，他與X見面5小時後，便提取3000港元給予X作為報酬。X事後表示不適，要求他再約見面以「補償」，兩人遂在8月又會面，X期間提出向他借貸15萬港元，但他拒絕。而被告在見面後亦有給予對方3000港元報酬。

被告指同年9月2日晚上，X約他唱K，他們唱K期間，X有出房拿取食物，在第三次出房回來後，被告感覺X「好似行路唔正常」及不能站穩，亦狀似疲累。被告便叫X到廁所洗臉，惟X從廁所出來後，其內褲卻褪到大腿以下位置。被告問X「點解你條褲着到咁」，X回應「你幫我除咗佢囉」。被告聞言便幫X脫下內褲，並把內褲放到X的背包中，其後他見X狀甚疲倦，提出送X離開。

就在他扶X離開，X向前跌倒時，突然有一名男子走近查問。被告初時沒理會對方，惟對方卻說出他任老師等資料，並稱是X的朋友。被告指男子以手機拍攝他，又問他「畀咗錢未」，後又要求他「一係畀10萬，一係報警」，被告拒絕。事件最後報警，他同到醫院等候至翌日早上離去，後收到X電話，他應要求返回醫院後被捕，他當時曾表示「我冇做過」。當他被羈押在拘留所時，回想事件便覺得事件「係一個局」。被告否認在X的飲料中落藥，亦否認曾非禮X。

控方盤問被告時，指他脫去X內褲、扶她離去，乃是欲與她發生性行為，被告否認。而被告指在學校的辦公桌，其他老師及學生亦可使用，他否認在該辦公桌內搜到的「偉哥」藥片屬他所有，及稱不知道那是「偉哥」。