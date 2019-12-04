修例風波：議員促提升大學站設施　運房局稱需慎重考慮

反修例示威下，多個港鐵站被破壞，其中東鐵線大學站被圍封逾半個月仍未能重開。運輸及房屋局今(4日)書面回應立法會題問時指出，大學站大量設施以及路軌旁信號設備被人多次惡意破壞，料需較長時期復修。該局指復修過程中，港鐵會按實際情況考慮適當更新車站設施，惟市民常關注是否會把上蓋延伸至覆蓋整個月台、興建出口連接科學園等建議則要慎重考慮。

由於大學站多處受破壞，據報復修工程規模近乎重建，有立法會議員關注運房局是否會與港鐵商討，在復修該站的同時，一併提升該站設施。該局今回應指會考慮，但對於市民關注會否收窄月台與列車間的空隙，該局則指東鐵線再建造時需要配合不同路段的地理環境及不同列車的運作需要，加上東鐵線部分車站月台處於彎位，造成月台空隙較闊的情況。至於延伸上蓋及興建新出口連接科學園一事，該局則稱有關建議或涉對車站結構重要改動，政府部門及港鐵必須詳細及小心考慮。

另外，中大示威衝突令吐露港公路被堵塞，大埔及北區對外交通幾乎中斷，居民生活大受影響。該局指運輸署一直有就個別主要幹道及鐵路線制訂應變計劃，出現事故時會與相關部門及營辦商按程序採取適當行動，包括交通改道、安排其他公共交通服務等，並向公眾發放消息。警方亦有責任採取行動，確保交通保持暢通，警方會加強與各持份者聯繫，制訂適切緊急應變方案，透過定期會議強化有關營辦商的保安意識，提升交通網絡系統的保安程度及復原能力。