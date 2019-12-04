修例風波：相關刑事案法援申請共21宗　13宗獲批

反修例風波開始截至上月21日，與事件相關的刑事案件法律援助申請有共21宗，當中13宗已獲批出證書。

政務司司長張建宗書面回覆立法會議員提問時指，因應近期反修例事件引致法庭案件數目上升，終審法院首席法官已公開表示，司法機構會盡力在切實可行情況下迅速和有效地處理案件。事實上，法院已就近日數宗涉及大量被告人提堂的案件作彈性安排，需要時會於法庭正常辦公時間外繼續進行聆訊直至晚上。預計到近期事件引致案件數目上升，張建宗指終審法院首席法官已要求各級法院領導研究不同方案，在可行情況下達致迅速處理案件的目標。

議員關注早前有現任法官參與反修例公開聯署，亦有法官匿名向傳媒發表對修例的意見，但終審法院首席法官只對參與聯署的法官作出勸告。張建宗回覆指，終審法院首席法官指出，一般而言，法官應避免就政治及其他具爭議事宜發表評論，尤其是就有可能由法庭處理的法律爭議，法官更應避免發表意見，終審法院首席法官已提醒所有法官上述事情的重要性，並會在適當情況下採取進一步行動。