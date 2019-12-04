野戰迷謀殺案　一被告警誡下認負責支開死者朋友

「Wargame小子」疑遭其他戰友在五桂山殺害並棄於現場，警方事後在該處發現死者的屍首並拘捕涉案的多名「戰友」。被指有份參與殺害死者的其中1人，今早(4日)於高院否認一項謀殺罪，案件隨即開審並由控方讀出開案陳詞。控方指雖然被告並無親手殺害死者，但他有份參與殺害死者的計劃，故亦應裁定他謀殺罪成。

控罪指，被告黃朗祺(貓仔)(24歲，冷氣技工)於2017年5月28日，在香港連同嚴汝衡(29歲，Martin )及周正賢(23歲，Benard)謀殺郭葦諾(20歲，Bosco)。

據控方開案陳詞指，陪審團毋須理會為何現時案件只有1名被告，只須考慮控方能否證明他干犯了謀殺罪。控方又指雖然並非黃落手殺害死者，但只須證明他有份參與嚴及周要殺害郭或令他身體嚴重受傷的計劃，不論其參與程度亦應裁定其謀殺罪成。

事主與眾被告等均對野戰遊戲(wargame)有相當興趣。控方指案發前死者與嚴及周因買賣裝備問題曾生嫌隙，其後2人打算約死者出外並將他殺害或令他嚴重受傷，於案發當日在五桂山實行。控方指嚴亦曾在一眾wargame友(即包括被告及周等人)的WhatsApp群組「午夜郊遊群」透露殺害死者的計劃，包括曾表示要「take him down」(做低死者)，又稱當日要孤立死者與他的朋友「05」，並由被告負責支開05。嚴又曾稱與周一同「做低」死者後，執拾好死者的物品及收起其屍體，其後嚴會下山對死者朋友稱死者有急事先下山。控方指該些訊息均顯示嚴及周有計劃要殺害死者，被告有參與該計劃。

控方指，消防員於5月29日在五桂山的山邊發現死者躺在地上，被白色麻包袋笠頭，全身有血，警方發現附近有一條3呎長水喉通及氣槍等其他物品，經化驗後該水喉通發現有死者DNA。經解剖後證實死者有3處主要傷勢，包括頭部有多處被襲擊致骨折痕跡、頸項被刀插多次致大量出血及身體多處地方有刀傷，其死因為頸項多處刀傷及頭部多處受傷。

警方經調查後於5月29日凌晨以串謀謀殺罪拘捕本案被告，警誡下被告稱：「阿sir，係Martin(即嚴)同周正賢殺郭葦諾Bosco，我係畀Martin逼我幫手」。控方指被告其後與警方進行的錄影會面中亦稱嚴曾透露如何去對付死者，又指案發前他曾與嚴及周在油塘會合，嚴稱他會帶一些袋到現場，並會從後襲擊死者，指死者最終會被他們拋棄掉。被告認為嚴是想打死者一身，而他則負責與「05」談話，轉移其視線，使到無人可幫死者，令嚴周二人可伏擊死者。案件下午續審。