美容合約擬設法定冷靜期　政府明年初向立會交條例草案

政府計劃就美容服務消費合約設法定冷靜期，商務及經濟發展局今日(4日)書面回覆立法會議員提問時指出，自修訂《商品說明條例》於2013年7月生效起至今年10月，海關共接獲4.6萬多宗投訴，涉及貨品的投訴最多(5425宗)，其次為健身及瑜伽(3703宗)，但最後完成檢控個案僅有456宗，成功定罪的個案亦僅有422宗，佔不足1%。

投訴個案中涉及具威嚇性營業行為的投訴個案數字近年亦有上升趨勢，但在今年頭10個月，涉及具威嚇性營業行為的投訴個案就有536宗，較去年全年的312宗，增加七成。其中健身及瑜伽行業是投訴重災區，今年頭10個月則接獲437宗，佔總投訴的八成；其次為美容及美髮服務(39宗；佔7.2%)和旅遊服務(28宗；佔5.2%)。

商經局認為，有鑑於近年美容和健身服務業涉及具威嚇性營業行為的投訴情況嚴重，法定冷靜期可提高消費者的信心，對相關業界或會有所裨益。政府正就相關的建議及意見進行研究和整理，目標是在明年年初發表公眾諮詢報告，以及向立法會提交相關條例草案。