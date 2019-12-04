大潭篤原水抽水站員工宿舍群　將化作公衆設施

發展局公布的「第6期活化歷史建築伙伴計劃」由昨日(3日)起至明年4月3日截止申請。其中全新項目之一的大潭篤原水抽水站員工宿舍群，以往主要供水務署員工使用，當中維持西式建築風格的高級員工宿舍更曾翻新及外租作私人住宅之用，日後有望開放公眾參觀及使用。

位於大潭水塘道的大潭篤原水抽水站員工宿舍群，由列作法定古蹟的高級員工宿舍、員工宿舍及第2號員工宿舍構成。該3幢員工宿舍分别於1905年、1907年及1936年落成，其中高級員工宿舍為整個計劃中歷史最悠久的建築物，分為主樓及工人宿舍2部分，兩者由室外走廊連接，主樓樓高2層，裝潢以藍色及白色為主，部分屋簷採用中式「雙筒雙瓦」設計，整體結構良好，外觀亮麗宏偉。

產業署於2015年將該宿舍出租作住宅用途，並於去年完租，目前重歸產業署後不作住宅之用，計劃申請人可考慮將其活化為食肆、教育機構或康體文娛場所等，招待市民。而宿舍群範圍內的露天空地以往連接碼頭作運媒之用，發展局指部分空地可供申請者興建樓高約1層的屋宇及消防輔助設施，大前提是不可遮擋抽水站景觀，避免喧賓奪主。

至於第3度被納入活化計劃的景賢里，過去曾為《京華春夢》等電視劇集的取景地，過去2次納入計劃均流標。當局今次提供更大彈性，申請人可同時利用泳池及涼亭附近草地興建屋宇及消防措施，亦可作地牢發展，只要屆時新構築物不會遮擋景賢里面向司徒拔道的景觀便可。

今次計劃項目包括大潭篤原水抽水站員工宿舍群、俗稱「白樓」的霍米園、景賢里及芳園書室，計劃預計2021年上半年公布結果。