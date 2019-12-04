網民熱話：慢動作式相撞　車身「層層疊」超爆笑

正所謂有片有真相，有片段方可還原事件。日前有網民在澳門街頭拍到一張照片，照片中一輛黑色七人車剷上白色私家車車頭。當一眾網民誤以為此宗交通意外，全因車速太快而釀成，惟事後有網民上載現場車CAM片段，發現是私家車轉線時，慢動作與旁邊一架七人車相撞，兩車事後更車疊車停在路中，事後更被網民笑稱是「高難度動作」。

事發昨日（3日）下午，有網民駕車經過澳門美副將大馬路時，後置車CAM拍到事發一刻，並將片段上載於Facebook群組「澳門道路情報」。片段所見，當時私家車沿中線行駛，期間想扭軚轉往右線時，一架七人車從後駛至，雖然兩方車速都不高，但七人車仍未及閃避，剷上私家車頭。

由於兩車相撞後的姿勢太離奇，有網民更形容此是「年度佳片」、「高難度動作」。有網民形容，兩車車速均算慢，卻能釀成此意外而感到驚奇。不過，也有網民爭論七人車未有及時避開，反而加速駛前亦有錯，更有人懷疑他衝紅燈。也有網民感嘆：「事情不可單看結果，開頭個個都話七人車高速衝上...又上一課了！」