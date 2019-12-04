升中自行收生明派申請表　獲派位後將毋須回覆

教育局今日(4日)表示，參加2018/2020派位年度中學學位分配辦法的應屆小六學生家長，將由明日(5日)開始透過其子女就讀的小學，收到2份《中一自行分配學位申請表》。家長如欲為子女申請官立、資助、按位津貼中學及參加派位的直接資助計劃(直資)中學的自行分配學位，必須填妥申請表，連同所需文件，在2020年1月2日至16日的學校辦公時間內直接交回心儀中學。教育局提醒家長切勿向多於2所參加派位的中學遞交申請表，否則其子女的自行分配學位申請將會作廢。

教育局發言人指，自行分配學位的申請不受地區限制，但在任何情況下，小學及中學不得向學生或家長查詢其選校次序；而申請人及其家長亦不應向學校表明其選校意願。當局會將學生的選校次序和學校的《正取及備取學生名單》作配對，如學生同時獲2所申請的中學錄取，將會按學生的選校次序分配學位。

另外，發言人表示本派位年度開始實施新的通知安排。在新安排下，如學生獲參加派位中學納入其自行分配學位正取學生名單，家長會於2020年3月31日收到學校通知。家長毋須回覆學校是否接受有關的自行分配學位。

如獲參加派位中學通知為正取的學生亦獲非參加派位直資中學錄取，有關學生的家長須盡快決定是否保留該非參加派位直資中學的學位。若家長決定放棄該非參加派位直資中學的學位，可於2020年4月7日或之前通知有關直資中學及取回《家長承諾書》和《小六學生資料表》的正本，以保留在自行分配學位階段成功申請的學位。

而自行分配學位階段的派位結果，將於2020年7月7日與統一派位結果一併公布。