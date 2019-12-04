專上課程E-APP明起報名　新一輪逾30所院校參與

自資院校為學生提供聯招以外的升學途徑，教育局公布明日(5日)將推出新一輪「專上課程電子預先報名平台」(E-APP)網上報名服務，讓應屆文憑試考生預先報讀2020/21學年聯招以外的全日制經本地評審副學位及學士學位課程，新一輪的E-APP有超過30所院校及其附屬學院參與。E-APP首輪申請期由明日起至明年5月15日，而次輪申請期則由5月22日至6月30日。一般而言，院校會先處理首輪遞交的申請。

E-APP可報讀課程包括「指定專業/界別課程資助計劃」下的副學位課程及「為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃」下大部分的合資格課程。有關專上院校會盡早處理申請，並可在文憑試成績公布前，預先給予合資格的學生有條件取錄。

教育局發言人提醒學生，報名前可瀏覽自資專上教育資訊平台(Concourse)內有關2020/21學年專上院校的資訊及約450個聯招以外的全日制經本地評審高級文憑、副學士和學士學位課程的資料，包括學費、入學資格、相關專業組織的評審和認可等。局方亦會將各院校2020/21學年的預計收生學額、課程報名及收生安排、過去的收生成績及畢業生統計數據等資料上載到Concourse。