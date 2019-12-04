修例風波：疑被檢控人員發信炮轟　鄭若驊稱難辨身份

反修例風波發生以來，網上不時傳出有公務員聯署表達對政府不滿，其中在7月31日，有一封自稱代表部分律政司檢控人員，利用律政司信紙發出的公開信，斥律政司司長鄭若驊其身不正，處理公眾活動案件時主要考慮政治因素，斥她愧當律政司司長。

立法會議員梁美芬關注律政司有否就上述公開信進行內部調查。律政司司長鄭若驊書面回覆其提問時指，留意到該封由自稱律政司內「一群檢控人員」，並使用看似律政司信箋發出的信件，惟以此等不具名方式表達意見，既令人難以判斷有關人士的真正身份，亦使信件內的指控無法得以辨證。她和刑事檢控專員早前在了解整體情況後，已作出嚴正聲明，指有關指控完全沒有事實根據。

鄭續稱，檢控人員在公開表達個人意見前，尤其日後有機會處理相關案件時，必須先考慮公開發表該等意見會否影響外界對律政司檢控人員獨立性的觀感。而各部門根據行政署的指引，均設具體及完整的處理投訴程序。就匿名投訴，如投訴個案資料不足而又未能聯絡投訴人進一步了解情況，部門或難有效調查和跟進；律政司一貫按照上述指引處理每宗投訴，包括上述公開信。

另外，5名男女上月4日被控在灣仔一單位管有爆炸品，惟辯方發現律政司檢控書出錯被告名，法庭最終決定將5人當庭釋放，警方之後趕到法院帶走他們。鄭若驊在書面回覆中表示，該宗在東區裁判法院提堂的案件，律政司在庭上已作出陳述，法庭亦已接納律政司解釋，由於與該案有關的被告已隨即被捕和被控，而司法程序仍在進行中，律政司不適宜作進一步評論。