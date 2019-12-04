首11個月捕1.9萬隻活鼠增44%　專家斥政府後知後覺

香港長年飽受鼠患困擾，立法會食物安全及環境衞生事務委員會最新文件透露，食環署今年截至11月底共捕獲19,106隻活鼠，較去年同期增加44%，堵塞的鼠洞亦增加41%，當局認為此反映自5月啟動「全城清潔」行動後滅鼠工作漸見成效。不過，有專家批評數據同時暴露香港鼠患問題一直存在，政府卻後知後覺滅鼠不力。

食衞局於立法會文件透露，單是10月份的滅鼠數字，已較去年同期多近一倍，去年10月捕獲1477隻活鼠，自啟動「全城清潔」行動後，今年10月捕捉數字極速飆升，捉了2305隻。當局指食肆不當棄置廚餘是老鼠常見食物來源，針對食肆違例事項，今年截至10月發出了5900多張傳票，較去年同期4700張為多。

食環署滅鼠方法一直為人詬病，該署指已邀請世衞介紹來自英國的鼠患專家於上月初訪港提供改善方法，在公眾街市試行密集式滅鼠行動，選取的街市除了原本已進行過測試的荔灣街市、鴨脷洲街市及錦田街市外，會額外於駱克道街市、土瓜灣街市及沙田街市進行新一輪行動。

香港蟲害管理學會主席陳澤森認為，政府自從啟動「全城清潔」行動後，捕獲的老鼠數目較往年多很多，反映香港鼠患問題嚴重，但政府一直坐視不理，直至傳媒不斷揭發、市民不斷投訴，以及年初爆發人類感染大鼠戊肝個案後，才後知後覺去執法。他批評當局今日公布捕獲老鼠數目明顯是想邀功，但同時暴露了鼠患問題是政府多年縱容所致。