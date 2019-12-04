青年涉沙田襲警藏汽油彈　案押8周待化驗報告

上月有網民發起「七區行街」活動，期間警員在沙田截查一名青年，聲稱他襲警，又在截查他的30分鐘後，在城門河檢獲一個放有6個汽油彈的袋，懷疑是青年所有。事後該青年被控襲警和管有攻擊性武器2罪，案件今(4日)在沙田法院再訊，被告暫毋須答辯。裁判官把案押後至明年2月12日，以待控方進一步調查。

控方稱，目前政府化驗所只完成初步調查，確認涉案汽油彈內存易燃液體，但仍需更多時間作深入調查。控方又指，待得出化驗所的研究報告後，警方需時對涉案物品作指模校對及檢查相關閉路電視，故申請押後案件8周。

辯方不反對押後，但提出更改保釋申請。法庭應控方請求，縮短被告的宵禁時間由凌晨12時至晚上6時，延遲被告到警署報道的時間及縮小禁足令範圍，即不得進入沙田新城市廣場附近的1公里範圍內。辯方亦作出投訴，指被告在被捕後遭受不必要暴力及過分對待，即被警員膝壓他頸部1至2分鐘，及被警員以強光近距離地照射他的眼睛。

控罪指，任職游泳、健身教練的被告林頒法(22歲)於今年11月3日，在沙田大涌橋路瀝源橋襲擊警員X，以及攜有6個汽油彈。據悉，被告被捕時，身處的橋只得數人，沒有任何示威活動正進行。