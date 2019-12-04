Wargame謀殺案　兄長形容死者樂天愛助朋友

「Wargame小子」郭葦諾疑遭其他戰友在五桂山殺害並棄於該處，事後多人被捕，其中24歲冷氣技工黃朗祺(貓仔)被指有份參與殺害死者，他否認一項謀殺罪，案件今(4日)於高院開審。控方下午傳召死者的同母異父兄長謝浩彥出庭作供，他指胞弟案發時為冷氣學徒，月入約1萬港元，他喜歡玩Wargame及行山，並會儲存野戰裝備及買賣裝備。

謝形容，胞弟性格樂天、且喜歡幫朋友及愛錫家人，但亦很執着及堅持。他舉例胞弟不會因他是兄長而怕他，如果是對的會據理力爭及堅持指斥兄長。

謝稱，2017年5月27日(案發前的夜晚)胞弟提及會與朋友一同行夜山，影相及打野戰。當晚約10點半，胞弟的朋友「05」到他家與他胞弟一同出發，他又叫胞弟「唔好咁夜返」，因明早要一同飲茶，胞弟則稱約凌晨1、2時回來。但是胞弟一直沒有回家，母親於上午致電他稱找不到胞弟，他則聯絡胞弟的朋友但亦找不到。直至29日上午，警方叫他到殮房，他認出其中一具屍體為他胞弟。

該案被告黃朗祺，被控於2017年5月28日在香港連同嚴汝衡(29歲，Martin)，及周正賢(23歲，Benard)謀殺郭葦諾(20歲，Bosco)。