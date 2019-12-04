修例風波：東鐵線破壞波及新信號系統　沙中線過海段料延期通車

反修例示威令沙中線工程再次拖延！運輸及房屋局向立法會匯報港鐵沙中線工程進度，指本年10月起，東鐵線設施多次受到破壞而需要進行緊急維修，導致原本預留在晚間非服務時間進行的工程被迫取消，工程團隊因而無法按原定計劃進行東鐵線新信號系統的行車測試工作、後續更換舊卡列車的工作和路軌分岔口新線路的接駁工程。由於東鐵線新信號系統乃沙中線「南北走廊」工程的關鍵工序，港鐵料紅磡至金鐘過海段需延至2022年第一季才能通車。

運房局指出，被破壞的設施涉及沙中線「南北走廊」工程下新安裝的信號系統和機電設施，初步檢查後，受損設施包括至少80組沿路軌鋪設的管線，涉總長度約70公里，初步估計需更換其中約35公里；多組路軌旁信號裝置亦受損，受影響範圍達4公里。由於設施受損嚴重而且難以修復，港鐵需要重新採購及更換受損設施以及再次安裝並進行測試，現時仍就事件對沙中線工程的影響進行全面評估。

該局指，港鐵須考慮因應東鐵線其他復修工作，而未能按原計劃預留足夠的晚間非服務時間進行沙中線工程所引致的後續影響，路政署初步估計需要更長時間，才能完成「南北走廊」餘下的工程，並正與港鐵重新檢視沙中線「南北走廊」的施工時間表，探討加快部分關鍵工序的可行性。

沙中線工程阻滯甚多，先後出現古蹟發現、遲收工地、延誤超支、百米隧道大滲漏及紅磡站鋼筋被剪短造假風波，主體工程連前期造價飆升到至少971億港元，料今次重新鋪設及工程延誤，會令造價超過千億港元。

另外，該局指屯馬線一期工程大致完成，港鐵已於今年10月28日展開試營運，模擬實際營運環境進行操作，藉此進一步理順系統的安全及可靠性，培訓員工熟習各系統操作及營運環境，以達致在2020年首季通車的目標。為配合通車，運輸署會加強接駁啟德和顯徑站的公共運輸服務，包括專線小巴68S線及城巴22M線，另會將九巴5A線由九龍城伸延至啟德站。

立法會鐵路事宜小組委員會成員田北辰透露，據他了解，沙中線紅磡至金鐘段的土木工程部分沒有問題，預料在2021年中旬完成，若暴力示威者日後不再破壞東鐵線露天設施，港鐵工程人員便可用剩餘的半年時間測試信號系統，紅磡至金鐘段依然有機會於2021年底前通車，惟他擔心假如示威者繼續衝擊，對沙中線造成很大影響，亦不可無了期拖下去。

至於沙中線東西走廊，即「屯馬線一期」的烏溪沙站至啟德站，據田了解，將於明年2月中啟用。