石棺案第三被告認有協助處理死者屍體　稱有罪咎感

2016年荃灣石棺藏屍案續審，第三被告張善恒繼續作供，接受主控官盤問，遭質疑他一直有參與首被告曾祥欣、次被告劉錫豪商討要殺死死者的計劃，甚至有上網去搜查埋屍地點，以及一同行動去買手套、哥羅芳等行兇用品。張強調，雖有聽到首被告就殺人計劃發表「偉論」，但明顯其計劃「一聽就知係鬧劇無一樣嘢係成立嘅」，因此他一直「當佢吹水」。

主控官續指，之後各人又去買東西，又去「踩線」，已逐步實行計劃。張承認自己有在場、有參與，但只是「睇佢哋呢壇鬧劇」。他又否認一同去買東西等於他認同並參與殺人計劃：「要殺人就唔會咁大搖大擺去買呢啲嘢啦。」

到事發當日，他說因為首被告跟死者打起上來，他才會介入調停，而非協助首被告及次被告制服死者將他殺死，當他見到二人按計劃拿出物品，他一時反應不來，到證實死者死後，他更是不知所措。

惟他承認及後6天有協助其餘兩被告處理死者的屍體，主控官問他，既然死者非他所殺，那他為何要參與棄屍？張回應指：「我有罪咎感，如果我由得佢哋打交，呢件事或者唔會發生。」他又坦言：「當時嘅氛圍有種好恐怖嘅感覺，好似大家想快啲埋咗條屍，搵地方揼咗佢，大家一致想做呢樣嘢。」

主控官質疑他真心以為死者的命值3000萬美元，他參與殺人計劃是為從中分一杯羮。張否認。