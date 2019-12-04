清潔工承認串謀收賄　官指有悔意判社服

該清潔工承認1項串謀收取賄款，今在西九龍裁判法院被判100小時社會服務。

一名清潔工人串謀收取賄款，以協助1座工業大廈的1個食品製造商租戶棄置大量廢物，早前被廉政公署起訴。被告今日(4日)在西九龍裁判法院被判處100小時社會服務令。

被告段夢莎(58歲)，案發時為嘉龍清潔服務有限公司(嘉龍)的清潔工人，被告早前承認1項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。被告上次出庭應訊時已被裁判官溫紹明頒令須向嘉龍歸還900港元。溫紹明表示，賄賂是嚴重罪行，但考慮到被告認罪及有悔意，且犯案時間相對較短，涉案賄款金額亦不大，故裁判官向被告判處社會服務令。

案情指，被告於2017年5月被葵涌一座大廈物業管理公司主管指示不要替1個食品製造商租戶棄置大量含水分的垃圾。被告又被要求向該租戶索取每月800港元，並將一半款項分給該主管。被告同意有關請求，並向該租戶索賄，而該租戶其後同意向被告每月支付500港元。

被告於2017年5月1日至9月29日期間，從該租戶收取共約1500港元，並給予該主管共600港元。