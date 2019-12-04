疑駕車衝防線致警員開槍　裝修工被控襲警危駕等8罪

上月中有市民在油尖旺區一帶聚集聲援理工大學示威者，期間有人駕駛私家車衝向警員防線，警員警告無效後向車輛開一發實彈槍及橡膠子彈，私家車其後駛離。懷疑駕駛涉案私家車的男子被控共8項罪名，案件今日(4日)在九龍城法院提訊。被告暫時毋須答辯，裁判官應控方要求將案押後至明年1月15日，等候警方進一步調查，包括檢驗被告手機、翻查閉路電視片段以及比對彈頭，期間被告需要還押。

28歲被告湯昌隆，任職裝修工人。8項控罪分別是襲警、危險駕駛、未有出示身份證、2項駕駛時沒有駕駛執照、2項沒有第三者保險而使用車輛，以及1項未獲授權而取用運輸工具。

其中5項控罪控告他11月17日在尖沙咀柯士甸道152號外，襲擊執行職責的警務人員A，未獲擁有人同意或未獲其他合法權限而使用一輛私家車，危險駕駛該輛私家車，沒有持有駕駛所屬車輛種類的駕駛執照，對該車輛的使用沒有備有有效的第三者風險保險單。

其餘3項罪名分別指被告於12月2日，在旺角上海街638號外在道路上駕駛另一輛私家車，而他當時並無持有所屬車輛種類的駕駛執照，對該車輛的使用沒有備有有效的第三者風險保險單，未能在姓邱警員8XX7要求下出示身分證。

據悉，他有從事網上賣車生意，至11月中曾將涉案私家車賣出，數日後向買家提出為車輛安裝避震，期間有人駕駛該車輛至在場警員前，減速退後再加速，一度距離警員只有約5米，警員隨即閃避，與在旁警員分別開了一槍實彈及一發橡膠子彈，其中實彈擊中車輛擋風玻璃。

警方及後成功尋獲涉案車輛，在後座位置檢獲子彈碎片，調查後相信車主與案無關。至12月2日，警方在旺角截獲被告，他當時駕着另一輛私家車，截查時揭發其駕駛執照早於5年前過期。

據了解，被告曾於2015年先後捲入一宗詐騙案和一宗危駕案件，及後警方與他失去聯絡，因此被列入通緝名單。