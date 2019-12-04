修例風波：議員稱彈劾特首屬撥亂反正　冀建制派「好心分手」

25名民主派議員早前聯合提出彈劾特首林鄭月娥的議案，要求委託終審法院首席法官組成獨立調查委員會作調查，立法會於今日(4日)展開辯論，多名問責官員出席會議。

議員楊岳橋批評林鄭月娥所為是反民主、反自由、反公義，違反其就職時服務香港誓言，認為彈劾議案是該香港撥亂反正的重要一步，直言林鄭應直接落台，冀建制派能夠「好心分手」支持議案，讓香港有轉機。

楊岳橋又形容，6月12日為警隊回歸以來首次使用橡膠子彈對待示威市民，之後濫捕不斷升級，如住宅區催淚彈放題、實彈射中學生等，而更恐怖的是10月決定實施禁蒙面規例，批評林鄭縱容警隊，直指警權無限大對法治損害更令人憂慮。

楊又提及，當天實施問責制時是主張高官犯錯有人問責落台，但至今問題一樣多卻無人為事件負責，直言林鄭弄至滿城風雨，但政府及其內閣卻無力解紛爭，反問為何仍有高官厚顏無恥地不與林鄭割席。

議員林卓廷認為政府整個管治團隊已崩潰，政府無視民主派警告而硬推《逃犯條例》，同時亦不理會民意，造就市民不可用和平方式表達訴求，令他們要用某程度上的武力對待政府。他亦批評林鄭高傲，完全無視年青人抗爭，是官逼民反，若香港要撥亂反正，首先要迫使政府回應五大訴求。

身兼行會成員的議員劉業強指出，人為破壞遠比去年超強颱風「山竹」的天災傷害更深，令香港一下子跌落萬丈深淵，他反問事件上是否只有林鄭一人犯錯，而其他人卻毫無責任，批評有人趁政府忙於止暴制亂時，卻美化激進行為作區議會選舉籌碼，提倡「血債票償」食人血饅頭。此外，他指有別有用心的傳媒阻礙警方執法，將市民與警隊放在對立面，無事生事、小事化大。

劉續指，政府已在過去數個月作反思及吸取沉重教訓，不能因一件事抹殺其過去努力，惟提醒政府勿以為有政黨撐腰強收新界棕地等私人土地，強調再不聽民意民情，恐有機會引發另一場災難。

政務司司長張建宗指出，有關動議為非常嚴肅事情，若然有足夠證據，特首嚴重違法而不辭職，經全體立法會議員三分之二通過彈劾可報請中央決定，強調有關議案為嚴肅憲制程序，並非議員動輒隨便動議的政治工具，強調有關指控完全失實、絕無理據，促請議員否決議案。