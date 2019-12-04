政Whats噏：被質疑請議助工時長　張秀賢知衰即縮

仲有唔夠一個月，新一屆嘅區議員將會就任，唔少候任區議員都開始物色地方開議員辦事處同聘請議員助理。當中有民主派候任議員被指摘招聘廣告上列明嘅工時過長，違反支持名單上職工會聯盟嘅勞工立場訴求。不過，今屆好多區議員都係新人，唔知係唔係初來甫到，唔識規矩呢？

因違法佔領行動案罪成被判200小時社會服務令、元朗候任區議員張秀賢，早前喺Facebook貼文招聘議員助理，列明因社會運動而被捕、被起訴或定罪背景不拘，一個禮拜返5日半、一個禮拜工作時數就49.5小時，偶爾需要彈性上班。

但點知，社會及政治組織從業員工會今(4日)就貼文，話有候任區議員以近50小時作為招聘手段，違反職工盟標準時數44小時嘅勞工立場訴求，又指摘有關區議員以高薪作為藉口，仲話有啲人揚言標準工時同實際工時有差距。雖然冇開名，但工會講明「近50小時」，都明白係講緊張秀賢喇！

喺呢個工會嘅貼文出街後，張秀賢就將招聘廣告上嘅工作時數，由49.5小時改成40小時，遠低於工會講嘅標準時數44個鐘。莫非佢知衰，所以縮番啲工作時數？佢喺Fb貼文解釋，話自己一開始將工作時數交代清楚，希望可以改善風氣，為員工提供合理薪金，扭轉議員助理低薪、工時長、待遇差嘅問題，點都估唔到反而會遭到指摘。

之後我哋打電話問番張秀賢，點解突然改時數？佢解釋，一開始列明嘅49.5小時，其中有5個鐘係工作日嘅食飯時間，佢只不過寫埋入去，並唔係壓榨員工，只不過想清楚列明所有細節。佢話列明工作時數同薪金，做嘢嘅時候透明度高，竟然被工會鬧，覺得好無辜，仲話個別議員請人嘅時候，冇標明工作時數同員工待遇，覺得更加唔合理。

為咗唔再引起誤會，佢將時數改番40小時，而超時工作將會有津貼，又呼籲其他人招聘嘅時候，列明職員待遇。另外，佢話租議員辦事處已經好貴，依家仲要請議員助理，根本經費就唔夠，預咗請人嘅時候要自己拎份糧出嚟補貼！