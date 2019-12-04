形容示威者警員為曱甴或狗　Fb指不屬保護範疇可通過審查

社交媒體Facebook今(4日)舉行簡介會，解釋社群守則的原則。亞太區公共政策經理Simon Harari指，為了讓用戶在安全的環境下盡情溝通交流，故制訂一套社群守則，說明Facebook允許及禁止的內容。

仇恨言論方面，Simon展示數則留言，關於南亞裔人士在地鐵車廂內不禮貌行為的報道，包括「以上南亞裔人士將會被遞解出境，並列入黑名單禁止進入香港」，「死阿差，建議政府人道毀滅啲死阿差」。他指，前者通過審查，而後者因為「死阿差」屬於種族歧視用詞，故未能通過審查。他補充，Facebook在今年第三季移除了700萬篇含有仇恨言論的貼文。

Simon又以近期反修例風波作例子，分別是兩則有網民形容示威者是「曱甴」或稱警員是「狗」的貼文。Simon指，該兩篇貼文皆通過審查，原因是警察是一份職業，而示威者並不屬於9項所保護的範疇內，即包括種族、民族、國籍、宗教、性取向、種姓、性別、性別認同、嚴重疾病或殘障。他補充，每個貼文都會以獨立個案檢查，能否通過仍須以該貼文內容而定。

他說，Facebook現時共有1.5萬名專職的內容審查員，負責審查被人檢舉可能違反Facebook規範的內容，涵蓋全球50多種語言，包括廣東話，另外又會投放大量投資人工智能(AI)技術來協助主動偵測違規內容。