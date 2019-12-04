8男女墮低息貸款騙局失121萬　內地漢涉串謀詐騙落網

警方於今年8月至11月期間，先後接獲5男3女(44至66歲)報案，指有騙徒假扮本地銀行職員，覷準無業、退休或低收入人士，透過俗稱「Cold Call」的推銷電話，聲稱可向他們提供低利息、免手續費及無還款年期的貸款，邀約受害人面見詳談，並會出示懷疑偽造名片博取對方信任。

當騙徒成功約見受害人後，會藉詞要求對方交出一筆金錢開設投資戶口，以反映受害人有良好信貸紀錄，惟騙徒獲取款項後即失去聯絡，受害人其後向有關銀行查詢，始得悉自己被騙，並報警求助。事件中，8名受害人共損失約121萬港元，其中一名女子更被騙去40萬港元。

警方接報後隨即進行情報分析及經深入調查，至今早(4日)約11時45分，旺角警區重案組及商業罪案調查科人員採取聯合行動，在將軍澳東港城以涉嫌串謀詐騙，拘捕一名32歲持雙程證內地男子，並在他身上檢獲一批懷疑屬受害人的現金、手機及公司文件。

旺角警區重案組第三隊主管署理總督察(刑事)李祈晉表示，疑犯於行動期間，一度與探員發生糾纏，案發時他正向受害人行騙，涉款約16萬港元。警方經初步調查後，相信疑犯為詐騙集團的骨幹成員，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。