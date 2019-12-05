升中要贏在起跑線　家長須考埋一份

升中不簡單，家長今日起可為下學年升讀中學的子女申請自行分配學位，隨着最新實施中學自行分配學位正取生通知安排，家長可獲提早通知中學收生結果。有小學為校內即將升中的學生家長舉行面試班，指中學除了甄選學生外，還會「面試」家長。此外，學校還招聘了4位外籍老師，除英文面試採用外籍老師外，亦自去年增設「English Monday」英語日，要求全校師生逢星期一以英語溝通，務求提升學生英語能力，增加升讀區內英中的機會。

佛教中華康山學校明年2月會開設家長面試班，教授家長面試技巧，校長馬中駿表示，因為中學不止著重學生成績，更傾向了解家長想法及學生背後的支持。他指出，過去曾發現不少家長雖然充分準備面試問題，但往往忽略細節，不注重禮貌及親子互動等，如有家長在等待面試時，只顧玩手機，缺乏與子女溝通及互動，他強調，家長由踏入校門一刻已經開始接受面試，呼籲他們注意細節，並要注意是否與子女言行不一，如雙方選擇學校的原因及態度，家長是否真正了解子女的需求等。

該校亦為小6生增設「升中模擬面試班」，每星期以中文或英文進行3次面試，並以4人一組，確保每位學生都有機會體驗不同小組及面試官的變化。家長黃太分享自己已報名家長面試班，認爲此舉有助增添家長信心。她又稱學校的面試班會就學生表現提供評語及溫習材料予家長，並著重面試班比例，對兒子升中有不少助益。