駕報失七人車180公里狂飆　黑底女司機涉6宗罪被捕

新界北交通部特遣隊發現本年11月至今，一輛銀色豐田七人車在區同多次「中快相」，惟每次都掛不同車牌。今日(5日)凌晨時分，警員於元朗公路展開行動，至凌晨2時50分，警員於十八鄉迴旋處附近一部快相機部署，發現一輛目標七人車，在元朗公路左穿右插，高速行駛並中了快相，隱形戰車於是尾隨，七人車司機發現被跟蹤，即踩油加速逃走。

隱形戰車以最高時速逾200公里追捕七人車，「鎖錶」下錄得七人車最高以時速180公里狂飆，警車追截數分鐘後，至7公里外的青山公路嶺南段，七人車突然失控，撞向屯門富泰邨對開的鐵欄及一棵樹後停下，女司機落車逃跑近50米，終被警員合力擒獲。

警員調查下發現該輛七人車掛上假牌，在本年11月於元朗區報失，匙膽位置被掏空，證實是一輛失車，並在司機位地氈底搜出一支伸縮警棍。被捕女司機身上沒有發現違禁品，警犬到場搜車並無發現。經調查後，被捕女司機涉嫌瘋狂駕駛、停牌駕駛、偷車、無第三者保險、使用虛假文書、藏有違禁武器等最少6宗罪被捕。

據悉，被捕29歲女司機有黑社會背景，居於屯門寶田邨，有販毒案底，為區內大拆家，經常給邨內拆家散貨。