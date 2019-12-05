東方日報A1：政府止暴無能　虛偽紓困市民無份

暴亂未止談何紓困，有限儲備難以應付無盡亂局！政府昨日再擲四十億元推出第四輪紓困措施，涉及九項紓困內容，多數是針對營商者，例如減免非住宅用戶水電及差餉費、資助回收商及證監會寬免持牌人及中介機構明年牌照費，僅容許打工仔分期繳交薪俸稅及豁免附加費，變相市民根本是無錢落袋。而連同早前公布紓困措施，港府至今已動用二百五十億元，惟預告明年將出現赤字的財政司司長陳茂波卻死撐經濟下行時動用儲備「不是大問題」。有立法會議員批評紓困措施只是小恩小惠，而且明顯傾斜個別行業，一般市民並無法從中受益，又認為政府錯判社會深層次問題，即使推出再多輪的紓困措施都無效。

修例風波持續近半年仍無平息迹象，港府繼八月及十月之後，昨再推出九項紓困措施（見表一），大部分均是資助商戶，包括減免非住宅用戶七成五的水費及排污費與電費，為期四個月，每戶每月水費減免上限為一萬二千五百元，電費上限則為五千元。同時所有非住宅物業差餉寬免，最後一季寬免額加到五千元，預計最多有四十三萬戶受惠。

唯一針對打工仔的紓困措施是一八/一九年度利得稅、薪俸稅及個人入息課稅，亦可申請分期繳交而不收取附加費，為期不超過一年。另會提高僱員再培訓局「特別．愛增值」計劃，由每位學員每月最高津貼四千元，加至五千八百元，但須修改法例。連同是次第四輪紓困措施，港府在反修例示威爆發以來已動用涉及逾二百五十億元。

被問及會否擔心財赤問題愈來愈嚴重時，陳茂波竟指，估計來年的財政預算案會出現赤字，亦預料明年出現赤字的機會高，但又指在經濟下行時而動用儲備並非大問題：「特區政府有一定財政儲備，可以支撐，我覺得問題不大。」

紡織及製衣界議員鍾國斌認為，電費及水費補貼對飲食業等幫助最大，但批評對其他行業幫助有限，認為香港現時失去經濟動力的核心問題是因為未能止暴制亂，強調政治問題應該政治解決，否則推出多輪紓困措施都不會有效；議員胡志偉批評政府紓困措施傾斜飲食業和旅遊業，其他中小企未必能受惠，質疑政府運用資源上並無朝向好方向，胡認為現時政府最燃眉之急是回應市民訴求，才能真正解決問題。

議員譚文豪批評政府今次四十億紓困措施只是小恩小惠，而且明顯傾斜個別行業，一般市民無法從中受益，無法紓困。譚亦指政府無能，不理解為何要將紓困措施分多輪推出，同時強調政府錯判社會深層次問題，指出政府一直迴避解決核心問題，即使推出再多輪的紓困措施都不會有效。

金融服務界議員張華峰指，紓困措施中的豁免金融服務界年費，預計可惠及約四萬七千人，但面對未來環境，社會仍然動盪，加上美國《香港人權與民主法案》已生效，金融市場依然波動，投資信心薄弱，希望政府繼續在金融方面多下工夫，吸引企業來港上市，創造更多金融產品，盼大家能渡過難關。

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