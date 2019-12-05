在囚媽媽與子女分隔　講故事化成聲音書傳遞愛　

不少父母也會在晚間講故事給子女聽，但對於在囚人士而言就難以做到。懲教署今年8月與兒童故事書《南山七小福》作者朱穎詩合作，開辦名為「愛• 傳親音」的故事訓練班，教導16名在囚媽媽講故事的技巧，並親自以聲演錄音製作成四本會發聲的故事書，透過廿四節氣等內容，講述團圓概念，即使與子女分隔，也可透過聲音傳遞愛。

在囚媽媽阿玲育有一名5歲女兒，但自女兒7個月大便母女分離，一直以來都沒有送過禮物給女兒，而女兒亦只能每月探訪自己1次，坦言母女關係較疏離，女兒更曾獨自對著自己的照片流淚，並質疑為何同學都有父母，自己只有爸爸。對於今次聲演故事書，阿玲感性地表白，第一次以親手為女兒做點事情，並期盼令女兒知道還有媽媽在身邊，自己從來都沒有離開過女兒。

阿玲續謂，聲演故事書令她有不少發揮空間，更自行創作對白，甚至要模仿不同聲音，如腳步聲等，與以往照讀故事書截然不同，獲益良多。其他在囚媽媽亦眼泛淚光指，小孩子非常需要父母陪伴，這本故事書就成為與女兒溝通的橋樑之一，女兒在家也能聽見自己的聲音。

朱穎詩指，製作故事書時最重要是心態，部分學員對自己要求甚高，為求精益求精，錄製一段錄音多達30次，足見她們的努力，坦言當中較為困難的部分，是每位媽媽的能力不一樣，如何協調及分工成為重要一環，但最重要是令媽媽能夠增添信心及家庭認同感，讓社會接納她們。

高級懲教主任（更生事務組）周鳳玲指，羅湖懲教所已於上月23日舉行「愛 •傳親音」媽媽講故事訓練班結業典禮，安排部分在囚媽媽與其三歲以下的年幼子女出席，以增加與子女的互動機會，提高自信心，更重要是令在囚媽媽透過講故事，教導子女正確的價值觀。