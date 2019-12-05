修例風波：官媒批美藉香港遏制中國　「中方必奉陪到底」

美國總統特朗普早前簽署《香港人權與民主法案》引起國際關注。內地官媒周四（5日）發表《利用香港遏制中國是癡人說夢》的評論文章，批評美方無視港民安全福祉、拿香港當反華工具，反映其強盜嘴臉和霸權本性。另強調任何以香港問題牽制中國發展的圖謀必將失敗；如美方在錯誤的道路上愈走愈遠，中方有足夠底氣和實力、堅定的信心和意志奉陪到底。

文章指出，美方多年來奉霸權主義為圭臬，視實力全球第二的國家為重要對手而遏制；又以蘇聯和日本為例，指摘美方分別發動「冷戰」和貿易摩擦，導致兩者被解體及發展受限。惟現時重施故技，處心積慮在港培植代理人，策動違法暴力活動，又以法案大搞「長臂管轄」等行徑，就是以香港為棋子和籌碼要挾中國政府。

文章強調，香港事務純屬中國內政，絕不允許任何人在恣意妄為，中方必將採取有力措施防範、遏制、反制外部對香港進行分裂、顛覆、滲透、破壞活動。另呼籲美方不要低估中方維護香港繁榮穩定的堅強決心，包括維護「一國兩制」、國家主權、安全、發展利益的堅定意志、能力和手段；美方的行動只會進一步激發中國人民眾志成城的民族精神。

文章最後指出，美方在香港有巨大的商貿利益，香港是美國賺取最高​​貿易順差的單一經濟體。若單方面改變對香港的經貿政策，必將衝擊美國企業與國民的利益，將因其為達政治目的不擇手段而自食惡果。