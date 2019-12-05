Dr.東：浸溫泉小心水污染　隱孢子蟲病今年已9宗

臨近聖誕節，不少港人會到日本、台灣等地浸溫泉，須小心屬罕見腸道疾病的隱孢子蟲病，該病可經由受污染的水或食物傳播，若不幸喝下溫泉、泳池或未煲滾的水也有機會中招。衞生署衞生防護中心最新一期《傳染病直擊》顯示，由2010年至今年10月，本港共錄得44宗隱孢子蟲病個案，今年發現的案例更是過去近10年來的第2高。由於此傳染病現時仍未有藥物治療，亦沒有疫苗可以預防，患者若疑似出現腸道疾病症狀，應立即求醫。

隱孢子蟲病是由一種叫微小隱孢子蟲 ( Cryptosporidium parvum ) 所引起的傳染病，其他品種的隱孢子蟲亦偶然會引起此病。病徵包括腹痛、肚瀉、嘔吐及發燒等，會持續6至10天，亦有可能會持續數星期。免疫系統有問題的患者如受感染，病情可能非常嚴重，甚至威脅生命。一般傳播途徑包活游泳時吞下受糞便污染的池水，或透過接觸他人的糞便而傳播，例如：照顧受感染的病患者、更換尿片或於性行為中接觸到伴侶的糞便物 。

中心指出，近10年來的44宗個案中，涉及24男及20女，年齡介乎9至57歲。當中超過70%的患者年齡介乎25至44歲，他們主要是中國人，其餘少數屬歐洲及非洲人。90%患者在感染後需入院治理，但大部分都能康復，除了兩宗個案因其他潛在疾病而導致死亡。

本港去年錄得15宗隱孢子蟲病個案，單在去年11月至12月間，已錄得12宗，個案有急升之勢，但並沒有紀錄顯示患者曾接觸過受污染的水源；至於今年，截至10月31日，已錄得9宗確診的隱孢子蟲病個案，每個月平均出現0至4宗零星個案。

治療方面，現時並沒有疫苗及藥物預防隱孢子蟲病，因此應注意食物及個人衞生，有效的預防方法是使用一微米的過濾器或把水煮沸。若一旦患上隱孢子蟲病，患者應尋求醫生專業意見，特別是免疫系統受抑制的患者，但大部份患者都可自動痊癒，建議市民外遊應避免出現脫水情況。

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